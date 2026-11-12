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Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro la Francia: "Grande prestazione siamo stati bravissimi. Sono molto contento per i ragazzi e per la gente che era qua stasera, spero si sia divertita. L'errore di Donnarumma? Purtroppo sono cose che accadono, però siamo rimasti tranquilli, abbiamo ripreso a giocare e quindi abbiamo meritato ampiamente".

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"Gli aspetti migliori? Troppi. Purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto perchè dobbiao per forza andare a vincere in Belgio. C'è da lavorare, la strada è lunga: i ragazzi vogliono riscattarsi dopo quello che c'è stato. Piano piano arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto: subire un gol contro la Francia, dopo 10 minuti, poteva far finire tutto in goleada, e invece siamo stati tranquilli e abbiamo ripreso a giocare".