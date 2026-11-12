Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Roberto Mancini ha parlato così:

"Ho detto che queste sono le partite più belle da giocare e vincere, queste partite se le ricordano tutti, per vincere bisogna giocare bene. Manca ancora una partita, è tutto ancora in gioco, è stata una grande vittoria, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a rimanere in partita e abbiamo giocato bene. Non abbiamo l'esperienza con alcuni giocatori come altre Nazionali ma possiamo crescere"

Chi è il rigorista?

"Pio, Pio, l'importante è che non si confondano la prossima volta"

Col Belgio

"Dobbiamo fare risultato altrimenti questo risultato di oggi non conterà niente"