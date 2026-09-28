Esposito dice che si è divertito? Sono soddisfatto, hanno giocato bene su un campo pesantissimo e non semplice, hanno fatto cose belle e sono felice per loro, se lo meritano. Il debutto di Sebastiano Esposito? Avevamo chiesto di partire largo a sinistra e a Raspadori di giocare dietro a Pio. Nel secondo tempo hanno reagito quelli della Turchia, era un campo insidioso e siamo andati in difficoltà». Così Roberto Mancini su Skysport dopo la vittoria dell'Italia contro la Turchia.

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Questa vittoria non conta nulla, equivale alla sconfitta con il Belgio, i ragazzi hanno capito che possono fare cose buone, ma la strada è ancora lunga. E adesso dobbiamo recuperare le forze, la gara di venerdì non sarà semplice. Malagò? Non l'ho visto, spero che almeno oggi sia un po' felice. Spero questo.

(Fonte: SS24)