Il portiere ha parlato dei prossimi obiettivi dell'Italia che è ripartita da Mancini, l'ultimo ct a vincere l'Europeo
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Gianluigi Donnarumma ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Nel giorno in cui SkySport ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di Uefa Euro 2028, Uefa European Qualifiers e UEFA Nations League 2026-2027 - il capitano della Nazionale Italiana ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale satellitare.
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-La prima domanda è la più difficile. Andremo all’Europeo?In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività, siamo molto felici del ritorno di Mancini. So bene l’ambiente che ritroverò, perché l’estate è stata difficilissima per tutti noi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale. Anche per me è stato molto complicato vivere quei giorni e vedere il Mondiale da fuori. Ora, però, dobbiamo cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e ricreare un grande gruppo. Possiamo farlo soltanto tutti insieme, anche grazie al sostegno degli italiani, di cui avremo bisogno fin dalle prime partite. Dobbiamo alzare la testa e ripartire da questa maglia, che sono sicuro ci darà entusiasmo e motivazioni per affrontare le prossime partite e le qualificazioni. Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l’Europeo e per il Mondiale.
-La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley. Ci sono diverse coincidenze con l’ultima volta: Mancini in panchina, l’Europeo su Sky e la finale a Wembley
Se nomini Wembley, tocchi un tasto importante per me, perché è legato a uno dei momenti più belli della mia vita, insieme alla nascita di mio figlio. È un ricordo indimenticabile, ma c’è un’immagine che voglio ricordare soprattutto: l’abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria. È stato un momento speciale ed emozionante, che raccontava quanto Gianluca fosse importante per noi, per il nostro gruppo e soprattutto per il suo grande amico Mancini. Quell’immagine la porterò sempre con me. Sono sicuro che possiamo tornare a fare bene, qualificarci all’Europeo e al Mondiale e, con il mister Mancini, tornare dove l’Italia merita di essere.
(Fonte: SS24)
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