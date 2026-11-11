Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito una parte dell’intervista rilasciata dal dirigente del club partenopeo.

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Manna sul momento difficile del Napoli

“Siamo assolutamente consci della situazione. Non siamo contenti, né noi né soprattutto i tifosi, dell'avvio di campionato che abbiamo avuto. Al di là degli infortuni e delle altre dinamiche, se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o delle valutazioni non corrette, siamo qui per lavorare e rimediare. Questo è un gruppo che ha sempre risposto. Negli ultimi due anni abbiamo sempre reagito, cercando di onorare la maglia e portare a casa i risultati. Sono sicuro che riusciremo a uscire da questa situazione insieme e uniti. Il secondo tempo di domenica ci ha fatto vedere questo, al di là delle polemiche strumentali e troppo enfatizzate dopo la partita con il Porto. Speriamo di trovare una serie di risultati positivi e un po' più di tranquillità, senza vivere ogni partita come se fosse l'ultima, perché questo ci condiziona”.

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Rammarico per le sfide contro Inter, Roma e Lazio

Allegri e il mercato

“Sicuramente sono state prestazioni di livello, prestazioni importanti. Però nella vita, come nel calcio, i dettagli e l'attenzione fanno la differenza. Se non siamo riusciti a capitalizzare e a raccogliere i tre punti, forse qualcosa l'abbiamo sbagliato anche noi. Non dobbiamo attaccarci agli episodi, ma capire dove migliorare, dove crescere e come continuare a esprimere questo tipo di prestazioni con continuità. Bisogna vedere l'aspetto positivo, ma questo deve darci anche la consapevolezza che dobbiamo fare meglio. Lavoriamo per questo”.“Con Allegri e con il presidente ci confrontiamo ogni giorno, quindi siamo abbastanza allineati, come lo eravamo anche prima. Il mercato di gennaio presenta sempre qualche complicazione, perché comunque si gioca e non è semplice fare operazioni, come abbiamo visto anche in passato. Sicuramente abbiamo le idee chiare e cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa. Dobbiamo però arrivarci a gennaio: ci sono tante partite e dobbiamo affrontarle nel modo migliore, dando continuità alle prestazioni e ai risultati, così da poter valutare le cose con maggiore lucidità”.

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Il mercato del Napoli

“Sicuramente abbiamo le idee abbastanza chiare. Poi bisogna vedere come arriveremo a gennaio e quali saranno le opportunità in quel periodo. Fare adesso dei nomi o indicare dei ruoli non mi sembra corretto nei confronti dei giocatori che devono portarci fino a gennaio. Ma certamente sappiamo dove vogliamo intervenire”.

Poi aggiunge:

“Le idee chiare le avevamo anche prima. Nell'anno post-scudetto abbiamo fatto dieci-undici acquisti. Se non avessimo avuto le idee chiare, non li avremmo fatti. Poi le operazioni possono riuscire bene o male: c'è chi si inserisce subito, chi ha bisogno di più tempo e chi non riesce a esprimersi. C'è bisogno di intervenire. Il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, perché si spendono anche cifre folli per giocatori che hanno fatto vedere ancora poco. Bisogna essere bravi, cercare di arrivare prima degli altri e, perché no, correre anche qualche rischio”.

(Fonte: TuttoNapoli)