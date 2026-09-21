VIDEO / Mourinho show in conferenza: "Saranno felici i vertici arbitrali perché..."

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Intervenuto negli studi di Sky Sport, in occasione di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore e ora opinionista Luca Marchegiani ha commentato il quinto turno di Serie A e in particolare la sfida tra Roma e Inter, terminata col risultato di 2-2.

Di seguito le sue dichiarazioni.

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Chivu arrabbiato e deluso

“Ieri Chivu si è arrabbiato di più rispetto ad altre volte, ma anche i giocatori l'hanno detto. Lautaro Martinez ha detto: “Tra primo e al secondo tempo ci siamo confrontati”. Secondo me è stata diversa rispetto alle altre, dove comunque sotto sono stati due episodi, però comunque la partita c'avevi sempre la sensazione che l'Inter la vincesse alla fine. Ieri secondo me è rimasto più deluso, non so se è stata una questione di atteggiamento, è stata una questione di attenzione tattica”.