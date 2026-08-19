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Intervistato dal Mattino, l'ex centrocampista ha parlato del campionato che sta per partire e delle squadre favorite per la vittoria

«Napoli e Inter sono ancora le due grandi favorite per la vittoria del titolo».

Come mai ne è così sicuro?«Sono le due squadre che negli ultimi anni si sono contese il primato e questo certamente è il primo indizio dal quale partire per capire che anche in questo campionato saranno loro due a dettare il tempo».

E le altre? «Bisognerà capire come si integreranno i nuovi acquisti e anche le mosse che i singoli allenatori vorranno mettere in pratica per rendere la stagione più agile alle loro squadre».

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Partiamo dalla Juve...«Con Spalletti sei sicuro che partirai molto forte. Per altro i bianconeri non avranno la Champions».

Invece il Milan?«Sono curioso di vedere come evolve questo cantiere aperto. I rossoneri hanno preso un allenatore che non conosce il campionato italiano e questo può rappresentare un po' una incognita».

E allora torniamo alle sue favorite: il Napoli ha cambiato allenatore, è arrivato Allegri.«Ma non credo gli servano nemmeno grosse presentazioni. Allegri è un allenatore che ha vinto scudetti e sa come si sta davanti in campionato. Siamo onesti: il Napoli ha preso un allenatore strutturato per stare in alto».

Però c'è sempre sempre l'Inter...«Che è la squadra con l'organico migliore. Ha i giocatori forti e una rosa migliore delle altre. Ha lo scudetto cucito sul petto ed è sempre la squadra da battere. Ma lo ripeto: occhio al Napoli. Poi la Juventus che è subito dietro azzurri e Inter».