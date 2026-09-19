Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Marotta ha voluto dedicare un pensiero per Sandro Mazzola, venuto a mancare ieri all'età di 83 anni:

"Un pezzo di storia nerazzurra, una leggenda che se ne va. Un giocatore che ha vestito una sola maglia per 17 anni, un grande professionista, un'intera vita con l'Inter, prima da calciatore e poi da dirigente.

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Sta a noi conservarne oggi la memoria, un grande club è capace di conservarla. Da piccolo mi ha regalato emozioni in bianco e nero ma anche sulle figurine, poi io da giovane manager ho negoziato con lui l'operazione Recoba, ho dei bellissimi ricordi"