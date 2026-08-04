Giuseppe Marotta era presente ai funerali di Franco Baresi: il ricordo del presidente dell'Inter
VIDEO / Marotta: "Baresi uomo di valori che si stanno perdendo. Un esempio per tutti"
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A margine dei funerali di Franco Baresi, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato una breve dichiarazione a Sport Mediaset per ricordare l'ex difensore:
"Era un leader silenzioso, un'icona del calcio, un capitano che oggi non si trova più. Ci lascia un grande valore nello sport, il senso di appartenenza perché ha iniziato e concluso la sua carriera nel Milan. Sono esempi che servono per i nostri giovani"
Un aneddoto"Io ero più legato a Beppe (il fratello, ndr) ma è stata una persona molto silente, un leader che trasmetteva grandi valori"
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