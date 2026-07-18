Per la prima volta nella sua storia, l'Inter volerà in Australia per una tournée che porterà i nerazzurri a Perth, dove affronteranno il Milan il 5 agosto e la Juventus l'8 agosto all'Optus Stadium. In Australia la società nerazzurra può contare sulla presenza di due Academy e quattro Inter Club.

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E per l'occasione sono state riportate dall'Agenzia Internazionale Stampa estero, AISE, le parole del presidente dell'Inter. «L'obiettivo è divulgare il nostro marchio, la nostra storia e i nostri valori, ma nello stesso tempo avvicinarci a coloro che sono il cuore pulsante del nostro club: i nostri tifosi», ha detto il numero uno nerazzurro.

«L'occasione di essere a Perth forse è unica e deve essere sfruttata da parte nostra nel migliore dei modi, anche come forma di riconoscenza verso coloro che negli anni hanno riposto in noi tanta fiducia», ha aggiunto il presidente su parte della tournée estiva degli uomini di Chivu. Lui raggiungerà la squadra in Germania in occasione della prima amichevole dell'estate, quella del 26 luglio.