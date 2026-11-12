Quando Italia e Francia tornano a sfidarsi il pensiero di tanti va ovviamente alla finale di Berlino del 2006. Decisa dal rigore di Grosso, ma soltanto dopo un episodio rimasto nella storia di questo sport: la testata di Zidane a Materazzi. L'ex Juventus è ora il CT della nazionale transalpina e stasera sarà a San Siro per guidare i suoi contro Mancini. Sul tema è tornato però proprio Marco Materazzi, in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Oggi direi quello che avrei detto quella sera di vent’anni fa, o il giorno dopo: “Ho sbagliato, ma sono stato provocato: giudicate voi com’è andata la cosa, io chiedo scusa”. Lui sarebbe passato per un gran signore e Materazzi per il “solito cretino”, quello che l’aveva fomentato a modo suo. Ne sarebbe uscito meglio, ma ognuno la pensa a modo suo. Di sicuro la cosa sarebbe finita lì».

Invece se ne parla ancora.«E si poteva evitare, perché non sono stato il primo né l’ultimo a trattenere un avversario per non farlo segnare. Anzi, se io da allenatore avessi un difensore che d’astuzia non fa saltare chi ha di fronte, gli stringerei la mano».

Zidane, così pare, si porta ancora dietro un peso.«Mah, questo non credo: se ne riparla perché si gioca Italia-Francia, ma con la carriera da allenatore che ha fatto, penso se la sia messa alle spalle».

Però, a rivederla, quella scena dà fastidio più a Zidane che a Materazzi, no?«Beh, mica tanto: la morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me?».

In vent’anni mai un chiarimento, fra voi due: fa notizia.«L’occasione c’è stata, si sa. Novembre 2010, hotel Melia di Milano, vigilia di Milan-Real: esco dall’albergo dopo aver salutato Mourinho, lui sta parcheggiando l’auto sul retro. Quando mi vede è un po’ titubante, si volta anche per tornare indietro, ma io lo affronto, gli stringo la mano: “Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno”. Lui mi risponde: “Non ti preoccupare: cose che capitano, cose passate”. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava che io fossi un tifoso».

Ma perché Zidane continua a rifiutare l’idea di una pace “ufficiale”?«Mai avuto problemi a farla, io. Probabilmente è stata un’uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi. Anche se clamorosa non è la parola giusta: non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. E questo è stato sempre sottolineato troppo poco».

Cosa le piace di Zidane ct?«Tutto. Ha frequentato spogliatoi importanti, conosce i giocatori, capisce i campioni, li lascia vivere e crea empatia: fondamentale, per vincere. E infatti lui ha vinto tanto. Quando alleni Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo, Modric, se sei intelligente sai che devi solo mettere la tua esperienza al servizio della squadra. Non pretendere di insegnare a calciare le punizioni a Cristiano, come fece Benitez...».