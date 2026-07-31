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Massimo Mauro ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del mercato della Juventus partendo da Kolo Muani:

"È certamente un giocatore che a Torino ha già ha fatto una buona impressione: mi ricordo che nelle prime 3 partite fece 5 gol e poi attraversò un periodo un po' negativo, ma mi pare un calciatore adatto a fare il centravanti con Spalletti. Mi sembra la copia, poi vedremo se bella o no, di Osimhen".

Infatti il tecnico toscano, quando lo aveva affrontato con il Napoli ai tempi dell'Eintracht Francoforte, ne aveva parlato come di un "piccolo Osimhen"...

"Sì, credo che Luciano abbia visto bene, perché il francese davanti può spaziare, tenere palla e far salire la squadra, ma è pure bravo in progressione e a fare gol. Mi sembra proprio il profilo giusto per il suo gioco".

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Pure il prezzo (oltre 40 milioni con i bonus) è giusto?

"Difficile dirlo, quello dipenderà da quanti gol farà: se 10, 20 o 30... Ed è sempre un terno al lotto".

La priorità adesso resta il portiere: chi preferirebbe tra Suzuki e Vicario?

"Il secondo mi piace di più: ha più esperienza, sarebbe maggiormente una certezza rispetto al giapponese, che mi parrebbe una scommessa".

Per il resto, cosa manca alla Juve?

"Io prenderei un centrocampista centrale, per mettere un po' di pepe a tutti i compagni di reparto. La storia della Juve è quella di una squadra in cui c'è settimanalmente la ricerca feroce della conquista di un posto da titolare. In passato c'erano grandi giocatori che sembravano esordienti tanta era la voglia di vincere che avevano. E questo si ottiene creando concorrenza in squadra. Douglas Luiz, per esempio, è un giocatore tecnicamente validissimo che dovrebbe provare a conquistarsi il posto domenica dopo domenica".

Kessié avrebbe questo tipo di caratteristiche?

"Non so, è stato lontano dall'Europa tanto tempo... Mi sembrerebbe un ritorno non adeguato alla storia e all'importanza della maglia bianconera".

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Frattesi invece?

"Ecco, lui mi stuzzicherebbe, anche se non so come sta dopo l'infortunio che ha avuto l'anno scorso. Sarebbe il perfetto incursore che Spalletti mette sempre in squadra".