Â«Il Pallone d'oro? Potrebbe vincerlo Lautaro Martinez. Questo farebbe felice Mazzola, ne sono sicuroÂ». Lo ha detto Gianni Rivera intervenendo ieri sera all'ultimo appuntamento della prima giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.

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«Sandro Ã¨ stato un rivale importante, amabile e bravo, con caratteristiche diverse rispetto alle mie che ci hanno quasi sempre permesso di giocare insieme in Nazionale. Spiace per quella finale in Messico nel 1970, contro il Brasile, dove giocai solo gli ultimi sei minuti. Per poco non stoppai un pallone dopo essere subentrato e, se avessi segnato, chissÃ cosa sarebbe successoÂ», ha aggiunto l'ex giocatore rossonero sulla rivalitÃ con il Milan.

A Rivera hanno anche chieso se sarebbe giusto intitolare il nuovo stadio di Milano a Mazzola e Rivera: Â«Io e Sandro abbiamo scritto la storia del calcio di Milano per tanti anni. Eravamo amici e potevamo giocare insieme, altro che staffettaÂ».

(Fonte: agenzia)