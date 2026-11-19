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Tra le rivelazioni di questa Serie A c’è anche Paul Mendy. Il 18enne attaccante senegalese si sta mettendo in evidenza con la maglia del Cagliari dopo valanghe di gol con la Primavera rossoblù.

Poi l’esordio da titolare con doppietta all’Atalanta in Serie A, le prime due partite con la nazionale del Senegal e il primo gol, nella gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Sudan.

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Mendy ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: di seguito una parte della chiacchierata dell’attaccante con il quotidiano sportivo.

‘Lautaro è fenomenale’

A proposito di attaccanti, quali sono i più forti che hai visto?

“Lautaro è fenomenale, Malen fortissimo. E poi c’è Thuram”.

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Mendy elogia l’Inter

Che tra l’altro ti assomiglia come struttura fisica. E quali squadre ti hanno impressionato?

“Credo che l’Inter sia la più forte. Quando ci abbiamo giocato contro, abbiamo fatto una buona gara ma è stato molto difficile contrastarla. Mi piace anche la Roma, all’Olimpico abbiamo perso, ma avremmo meritato di più”.