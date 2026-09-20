Il tecnico rossonero parla a DAZN prima della sfida con il Lecce: chiede più fluidità e difende il lavoro svolto finora. Poi scherza sulla propria comunicazione
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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida contro il Lecce a San Siro, match che chiude la quinta giornata di Serie A.
“Come arriviamo? Bene. La pressione è normale. Se arrivi a questo punto hai già avuto tanta pressione in carriera. Stiamo facendo un sacco di cose buone, a volte le persone si focalizzano solo su quelle negative. Dobbiamo continuare a fare bene e cercare di migliorare”.
Comunicazione“A volte è buono. Dobbiamo evolverci, le persone non sono stupide e apprezzano la verità. Però ogni tanto mi metto nei guai (ride, ndr). Dobbiamo crescere a livello di comunicazione tutti”.
Fluidità“Ci proveremo. Se guardi la nostra squadra a volte ci mettiamo a cercare le posizioni giuste, dobbiamo essere più fluidi. In alcuni spezzoni, Lazio, Torino e Venezia, abbiamo visto questa fluidità, ma dobbiamo lavorarci e fare meglio”.
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