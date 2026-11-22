Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri sul Frosinone ha parlato degli obiettivi della sua società. «C'è ancora molta strada da fare ma mi aspetto di competere per lo scudetto. E dobbiamo esser competitivi in tutto il percorso, ragioniamo una partita alla volta e quindi ora testa all'Europa League perché le competizione europee sono importanti», ha sottolineato.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Un grande colpo di mercato? A gennaio è sempre complicato ma sotto la mia proprietà quando giochiamo sul mercato dei trasferimenti, giochiamo per vincere. Se faremo qualcosa sarà un’operazione che farà la differenza», ha poi detto sul mercato rossonero.

(Fonte: SM)