L'ex difensore rossonero ha parlato della vittoria della squadra di Amorim e si è soffermato sulla lotta Scudetto
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Alessandro Costacurta su Skysport, nell'anteprima del Club di Caressa, ha parlato del Milan che ha vinto contro il Frosinone 5-1 e resta attaccato alle prime posizioni e si è riferito alla lotta Scudetto.
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«Non vedo il Milan pronto per il titolo ma vedo una squadra in crescita e crescendo così è chiaro che può dar fastidio. Vedo squadre più forti a livello strategico. La squadra rossonera resta attaccata alle altre e se cresce ancora può dare fastidio».
(Fonte: SS24)
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