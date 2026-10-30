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Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, era presente a Milanello alla vigilia del derby di domani. Una partita importante anche in ottica classifica visto che l'Inter è avanti di 7 punti sui rossoneri.

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I giornalisti presenti hanno intercettato Cardinale che ha parlato così: "Ogni derby è importante, ogni partita è importante. Bisogna fare le cose nel modo giusto, essere seri. Questi ragazzi sono concentrati e Ruben sta facendo il suo lavoro. I giocatori stanno facendo il loro. Oggi abbiamo svolto un ottimo allenamento"

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"Sono sempre fiducioso perché siamo preparati, facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e dobbiamo affrontarli ma questo è il calcio. Domani scenderemo in campo con grande lucidità e concentrazione, poi vedremo cosa succederà. Lo sapete anche voi: questo è il calcio. Lasciatemi dire una cosa: stiamo arrivando, non ci sono dubbi su questo"

(Sport Mediaset)