Diego Moreira, tra i protagonisti della vittoria del derby che è andato al Milan, ha detto la sua sulla partita di San Siro ai microfoni di Skysport. «Notte perfetta? Sono contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo lottato e questo ci ha permesso di conquistare i tre punti. Siamo contenti», ha sottolineato.

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«Si riapre il discorso scudetto? Dobbiamo restare concentrati partita per partita, ci sono tante gare da giocare. Restiamo concentrati su una partita alla volta e vinciamola e poi vedremo. Se è la più bella gara fatta da quando sono al Milan? Sì. Certo. Un messaggio per Kakà? Grazie per essere venuto e per il suo numero, mi fa molto piacere», ha detto ancora.

(Fonte: Sky)