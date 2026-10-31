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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Andrea Stramaccioni ha parlato così della partita:

"L'approccio del Milan è stato strepitoso, l'Inter deve recriminare per dei gol presi per non concentrazione massima. C'è stata una lunga fase in cui l'Inter ha fatto l'Inter, non dimentico il miracolo di Maignan su Spence per quello che sarebbe stato il 2-2. Abbiamo poi segnalato il colpo di testa di Carlos Augusto nel secondo tempo, poi la seconda punta è stata messa solo all'81'"

"Moreira? Due assist e un gol, si è applicato anche nel secondo tempo. Ma sul gol di Moreira mi sembra in ritardo Pepo Martinez. Pavlovic ha fatto un grande salvataggio su Barella, De Winter un bel duello con Thuram, il Milan ha dimostrato solidità difensiva"