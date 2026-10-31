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Triplice fischio al Meazza di Milan-Inter. Nicolò Barella, calciatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Da inizio anno ci manca l’atteggiamento giusto. E’ una cosa negativa per noi, abbiamo anche dimostrato la nostra forza nei secondi tempi, ma non tutte le partite sono uguali. Non si può avere lo stesso atteggiamento in tutte le partite, soprattutto quando la stanchezza si accumula negli impegni ogni tre giorni. Dobbiamo imparare a non portare tutte le partite fino al 90’, la stanchezza si paga. Per oggi il Milan ha avuto un approccio migliore, hanno meritato di andare sul 3-1 che è arrivato nel momento migliore nostro. Dobbiamo guardarci in faccia, la strada è lunga, ci sono tanti punti e sono importanti in ogni partita. Il derby era importante per noi, volevamo dimostrare più di quanto fatto”.

C'è il complesso da derby?

"L'ho vissuta anche al contrario questa situazione, c'è stato un periodo in cui abbiamo fatto tante vittorie nel derby, non so se è una cosa ciclica. Sono comunque diversi derby che non affrontiamo nel migliore dei modi. Siamo troppo altalenanti nei derby e in questo momento anche in altre partite che pur portandole a casa avremmo dovuto giocarle meglio".

C’è la voglia feroce di dimostrare di essere i più forti?

“Essere i più forti non basta. Ci è già capitato di essere i più forti e di non vincere. Dobbiamo concentrarci in questo momento su qualcos’altro. In molte partite hanno pesato gli errori individuali, ma come squadra dobbiamo migliorare nella solidità che è quello che ci ha permesso di vincere scudetti e fare finali di Champions. In questo momento non siamo la nostra miglior versione. Abbiamo sicuramente ancora voglia di vincere, ci fa andare al campo tutti i giorni e ci dà stimoli, ma dobbiamo migliorare”.