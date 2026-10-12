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Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo la vittoria di sabato contro il Parma. Ecco le sue parole.

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"Se è l'Inter più forte in cui ho giocato? Posso dire sì è una delle più forti, ma non bisogna dimenticare che siamo una squadra molto ambiziosa: vogliamo puntare sempre in alto. Abbiamo fatto due finali di Champions che non abbiamo vinto, ma sogniamo di arrivare ancora una volta là: non sarà facile ma ci proviamo. Vogliamo migliorare su quest'aspetto".