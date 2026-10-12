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Intervenuto sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'Inter e delle sue rivali in campionato: "Quanti giocatori della Juve giocherebbero titolari nell'Inter? Nessuno, forse Bremer. Del Milan nell'Inter? Gioca Rabiot al posto di uno qualsiasi a centrocampo.

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Faccio un paragone importante: c'erano gli anni in cui l'Inter spendeva tanto in estate e non combinava niente, anche recentemente. La prima Inter di Zhang buttava i soldi e costruiva poco: la squadra si è assestata ad un certo punto partendo da Spalletti, anche se i mercati erano difficoltosi.

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Nelle estati in cui l'Inter per ora dal mercato non ottiene i risultati sperati con Stones, Jones e Spence, Milan e Juve danno la sensazione di neanche averla avvicinata".