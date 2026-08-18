"La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile. Sono tornato come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere.

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Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. Rimanere umili, lavorare duramente, restare uniti. Se giochi in un club come il Milan, la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione in Champions": Luka Modric - in una intervista ai canali ufficiali del club - riassume così il suo stato d'animo alla vigilia del secondo anno in maglia rossonera.

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"Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assieme al club, alla proprietà e all'allenatore - spiega - condividiamo gli stessi obiettivi e per queste ragioni ho deciso di tornare".