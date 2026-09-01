WhoScored ha stilato la top 11 della seconda giornata di Serie A: presenti 4 del Frosinone e 3 della Roma ma il voto più alto è di un interista
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Con la vittoria della Roma a Lecce per 4-0 è andata in archivio anche la seconda giornata di Serie A 2026-2027. Ci sono ben sei squadre a punteggio pieno, cioè Inter, Roma, Lazio, Juventus, Milan e Atalanta.
WhoScored, sito specializzato di statistiche, ha stilato la top 11 della seconda giornata di campionato. In formazione c'è un solo giocatore dell'Inter, Nicolò Barella, che prende un punteggio di 9.17, il più alto in assoluto e unico calciatore presente sopra il 9.
Ci sono poi ben 4 giocatori del Frosinone (Monterisi, Bracaglia, Calò e Kvernadze) che ha vinto 3-0 a Firenze. Presenti anche Malen (8.34), Dybala (8.33) ed Hermoso (8.05) in difesa. Completano la formazione Chukwueze (7.80) e Nico Gonzalez (8.67) con Carnesecchi (7.61) in porta.
TOP 11 SECONDA GIORNATA WHOSCOREDCarnesecchi (7.61)
Chukwueze (7.80)
Hermoso (8.03)
Monterisi (7.97)
Bracaglia (8.98)
Nico Gonzalez (8.67)
Barella (9.17)
Calò (8.58)
Dybala (8.33)
Kvernadze (8.44)
Malen (8.34)
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