Dalle giovanili nerazzurre all'esordio in prima squadra. Mattia Mosconi, attaccante nerazzurro classe 2007, ha vinto il Campionato Primavera nella stagione 2024/25, mentre nella scorsa stagione si Ã¨ diviso tra U20 e U23, esordendo poi anche nell'Inter di Chivu.

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«Se sono arrivato qui penso che sia grazie ai sacrifici che ho fatto e a una buona dose di umiltÃ . C'Ã¨ un momento della mia carriera che Ã¨ giÃ indimenticabile: la vittoria dell'Europeo U17 con l'Italia contro il Portogallo nel 2024. Penso anche all'esordio in Prima Squadra contro la Lazio alla fine dello scorso anno: ho avuto anche un'occasione per fare gol, peccato che ho tirato alto!Â», ha raccontato sulla sua avventura nerazzurra il ragazzo nel Matchday Programme di Inter-Napoli.

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L'esperienza nelle giovanili

«Il primo campo in cui ho giocato Ã¨ quello dell'US Grosio, casa mia: ho iniziato a giocare lÃ¬, mi ricordo anche il mio primo gol contro la Bormiese. Ho capito che potevo realizzare il mio sogno quando a 7 anni ho iniziato a fare avanti e indietro da Grosio e Milano per allenarmi: ho fatto tanti sacrifici per essere quiÂ», ha aggiunto su di sÃ©.

Â«Nelle giovanili dell'Inter ho imparato tantissimo grazie a Tiziano Polenghi e Cristian Chivu, che ho avuto come allenatori. Il campione a cui mi sono sempre ispirato? Lautaro Martinez: Ã¨ incredibile potersi allenare con lui, Ã¨ l'attaccante piÃ¹ forte che ho mai vistoÂ», ha concluso.

(Fonte: inter.it)