Il giocatore dell'Under23 ha parlato della sua esperienza nelle giovanili nerazzurre e del suo esordio in prima squadra
VIDEO FCIN1908 / Mosconi: "Chivu fantastico, ecco il mio sogno. Il mio ruolo preferito..."
Dalle giovanili nerazzurre all'esordio in prima squadra. Mattia Mosconi, attaccante nerazzurro classe 2007, ha vinto il Campionato Primavera nella stagione 2024/25, mentre nella scorsa stagione si Ã¨ diviso tra U20 e U23, esordendo poi anche nell'Inter di Chivu.
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«Se sono arrivato qui penso che sia grazie ai sacrifici che ho fatto e a una buona dose di umiltÃ . C'Ã¨ un momento della mia carriera che Ã¨ giÃ indimenticabile: la vittoria dell'Europeo U17 con l'Italia contro il Portogallo nel 2024. Penso anche all'esordio in Prima Squadra contro la Lazio alla fine dello scorso anno: ho avuto anche un'occasione per fare gol, peccato che ho tirato alto!Â», ha raccontato sulla sua avventura nerazzurra il ragazzo nel Matchday Programme di Inter-Napoli.
L'esperienza nelle giovanili«Il primo campo in cui ho giocato Ã¨ quello dell'US Grosio, casa mia: ho iniziato a giocare lÃ¬, mi ricordo anche il mio primo gol contro la Bormiese. Ho capito che potevo realizzare il mio sogno quando a 7 anni ho iniziato a fare avanti e indietro da Grosio e Milano per allenarmi: ho fatto tanti sacrifici per essere quiÂ», ha aggiunto su di sÃ©.
Â«Nelle giovanili dell'Inter ho imparato tantissimo grazie a Tiziano Polenghi e Cristian Chivu, che ho avuto come allenatori. Il campione a cui mi sono sempre ispirato? Lautaro Martinez: Ã¨ incredibile potersi allenare con lui, Ã¨ l'attaccante piÃ¹ forte che ho mai vistoÂ», ha concluso.
(Fonte: inter.it)
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