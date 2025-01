"Non è il momento di pensare al Napoli, ma soltanto a domani", ha detto Thiago Motta in vista della sfida contro il Bruges

"Non è il momento di pensare al Napoli, ma soltanto a domani: andrà in campo la miglior squadra possibile". Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega di avere nella testa soltanto l'appuntamento di Bruges in Champions e non il big-match di sabato in campionato contro i partenopei.