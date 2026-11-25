Mourinho, punto e basta. Così Jude Bellingham ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto dei suoi miglioramenti. Il giocatore inglese del Real Madrid dà quindi tanto merito all'ex allenatore dell'Inter. Alla fine della partita di Champions contro il PSV, il calciatore in zona mista ha parlato della vittoria, del suo gol e dei suoi 45 minuti più incisivi nell'esperienza al Real, come dicono in Spagna.

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Ha pure parlato del suo rinnovo 'imminente' secondo alcune fonti con il club spagnolo: «Non ne ho parlato con la società. Non ne ho parlato con la società. Ho visto la notizia sui sui social e ho chiesto ai miei genitori... 'È vero o no? Comunque sono felice qui. Certo, certo. Sto giocando bene, mi diverto a giocare a calcio. Adoro vivere qui in Spagna. Per me, in questo momento, in questo club è tutto perfetto. Il mio contratto, il rinnovo... è ancora lontano».

Il Real Madrid perdeva alla fine del primo tempo, uno a zero, aveva segnato l'ex Inter Ivan Perisic su rigore, poi è uscita dagli spogliatoi un'altra squadra: «Se sono all'apice della mia carriera? Potrebbe essere. Mi diverto molto a giocare a calcio. Adoro Mourinho, il suo staff ... i miei compagni di squadra mi aiutano molto. Ed è per questo che sto giocando bene, perché ricevo tanto supporto da tutti. Non so se per come gioco. Perché mi muovo molto per arretrare e aiutare a costruire le azioni offensive, così come per spingermi in avanti e finalizzare. Mourinho mi dà molta fiducia, ed è per questo che sto giocando bene, perché sono molto contento», ha spiegato ai giornalisti.

E non avuto poi nessun dubbio:

−Qual è stato il segreto del tuo miglioramento?

Mourinho, punto e basta.

− Mourinho è la chiave?

Punto. Sì.

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−Cosa ha detto Mourinho nell'intervallo? Era molto arrabbiato?

Sì, un po' arrabbiato. Ma è normale. È un allenatore di altissimo livello che si aspetta molto di più da noi. E penso che siamo migliorati molto nel secondo tempo. Credo che dobbiamo essere più concentrati dall'inizio della partita. A volte non basta giocare bene nel secondo tempo; è importante anche iniziare le partite in modo rapido, deciso e concentrato. Altrimenti, possiamo faticare nelle partite importanti.

−Cosa sta cambiando con Mourinho?

Molte cose. L'atmosfera... è un allenatore che non pensa solo al calcio, ma per lui è importante come si sentono i giocatori. E questo per noi significa molto. Sentiamo di avere qualcuno che vuole sempre lottare per noi. Ed è per questo che lottiamo per lui e per il club. Perché siamo molto contenti.

−Cosa ne pensi del paragone con Zidane?

Non è pressione, no. È un onore. La pressione sta nel vincere le partite. Faccio cose che altri pensano siano simili a quelle di Zidane, ma lui era molto più bravo di me.

(Fonte: AS)