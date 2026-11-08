La considerazione del direttore del Corriere dello Sport su alcune dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Inter

Eva A. Provenzano
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Ivan Zazzaroni ammira molto José Mourinho e non lo ha mai nascosto. Ha anche scritto un libro su di lui e questo probabilmente lo ha legato ancora di più all’allenatore portoghese che oggi allena il Real Madrid.

Ivan Zazzaroni Unveil His New Book 'Diventare Mourinho'
(Getty Images)

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L’ex allenatore dell’Inter, alla fine della partita con il Valencia vinta dalla sua squadra tre a zero ha detto qualcosa che ha molto colpito il direttore del Corriere dello Sport tanto che, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Cos’è la grandezza di un tecnico”.

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E lo ha spiegato nella didascalia cosa intende nel suo post riportando le parole di Mou. «Al termine di Valencia-Real 0-3, sono andato dal coach del Valencia e gli ho detto 'Non essere triste, Aguirre, i miei giocatori sono solo molto migliori dei tuoi. Un allenatore che ha giocatori come quelli che ho io è sempre più vicino alla vittoria», ha raccontato il mister.

Mourinho

“L’onestà personale non conosce stagioni – la riflessione di Zazzaroni - e non si basa sul tempo, sulle tendenze, sui risultati, o sugli indicatori di consenso. O ce l’hai o non ce l’hai”.

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