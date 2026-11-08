La considerazione del direttore del Corriere dello Sport su alcune dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Materazzi: "Finale di Champions? Sapevamo di essere più forti, Mourinho..."
Ivan Zazzaroni ammira molto José Mourinho e non lo ha mai nascosto. Ha anche scritto un libro su di lui e questo probabilmente lo ha legato ancora di più all’allenatore portoghese che oggi allena il Real Madrid.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L’ex allenatore dell’Inter, alla fine della partita con il Valencia vinta dalla sua squadra tre a zero ha detto qualcosa che ha molto colpito il direttore del Corriere dello Sport tanto che, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Cos’è la grandezza di un tecnico”.
Caricamento post Instagram...
“L’onestà personale non conosce stagioni – la riflessione di Zazzaroni - e non si basa sul tempo, sulle tendenze, sui risultati, o sugli indicatori di consenso. O ce l’hai o non ce l’hai”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA