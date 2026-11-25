Nicolò Barella ha parlato ieri alla vigilia della partita di Champions contro lo Stoccarda. Gli è stato chiesto di Pio Esposito, di cosa perde l'Inter senza Calhanoglu e a TNT Sports ha parlato anche di Lautaro Martinez. Il capitano, fermo ai box per un mese dopo un infortunio che lo ha messo ko, è rientrato tra gli uomini a disposizione nella gara contro l'Atalanta, ha giocato uno spezzone e si vedrà questa sera cosa deciderà Chivu sul suo impiego con lo Stoccarda.

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Sanno tutti che Lautaro è il nostro capitano, il giocatore che forse più a livello internazionale ha vinto di più, è un pezzo molto importante della nostra squadra. Il calcio è fatto anche di infortuni e a volte serve tempo per recuperare. Però chi ha giocato al posto suo, Pio, Thuram, Angy Bonny prima dell'infortunio, hanno fatto molto bene. E ma ora dato che è tornato, molto volentieri lo aspettiamo in campo.

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-Per conoscere un po' di te, chi era il tuo idolo da ragazzo, c'è qualcuno che ti piace nel calcio di oggi?

Mi piace guardare tutti i calciatori, c'è sempre da imparare da qualcuno, anche chi viene esaltato meno può fare cose eccezionali e io ho sempre da imparare da tutti. Probabilmente in questo momento il mio preferito di adesso è Bellingham perché è bravo a fare tutto, è un centrocampista completo, è fortissimo anche da fuori. Ma quando ci giochi contro sicuramente capisci quanto è forte e riesce a dare ad una squadra nei momenti importanti di una partita. Il giocatore a cui mi sono sempre ispirato è Dejan Stankovic e l'ho sempre detto.

(Fonte: TNT Sports Mex)