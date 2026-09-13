Dopo la sconfitta in campionato con il Betis, il Real Madrid ha battuto l'Inter in Champions e questa sera ha battuto il Rayo Vallecano per 4-1. Il quotidiano Sport ha raccolto le parole di Mourinho a fine gara e lo descrive come agitato nonostante la larga vittoria dei suoi. A fine partita ha fatto capire perché.

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«Era una partita che dovevamo vincere dopo la sconfitta contro il Betis. Il primo tempo è stato fantastico, ma il secondo non lo è stato altrettanto. Ho visto stanchezza e ho cercato di dare stabilità ai giocatori con le sostituzioni. Li giustifico: è normale. Venivamo da una partita molto impegnativa e alcuni giocatori hanno finito con l'essere molto stanchi. I giocatori meritano il mio rispetto e i miei applausi. Abbiamo chiuso velocemente una partita che avrebbe potuto essere difficile e sono contento», ha detto riferendosi proprio alla vittoria contro l'Inter. Una gara vinta dal Real e definita comunque 'molto impegnativa' dal tecnico portoghese.

Mourinho e lo spreco del Real

Mou ha anche aggiunto: «Creiamo molte occasioni, ma ne sprechiamo anche molte. Ho appena detto alla mia squadra che un giorno, qualche squadra sfortunata pagherà per tutte queste occasioni mancate (ride.ndr). Un giorno, segneremo sette gol contro qualche squadra. Siamo una squadra molto diretta, molto caotica e frenetica in attacco. Non teniamo il possesso palla a lungo. Quando lo recuperiamo, partiamo subito all'attacco, e lo facciamo sia che si segni o meno. Pressing alto? Non è sempre possibile pressare alto, è una cosa che mi piace molto, è normale che gli avversari creino pericoli, ma è una vittoria importante e meritata».

(Fonte: Sport.es)