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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Inter e Stoccarda Hansi Muller ha parlato della sfida di domani sera a San Siro:

«Non vedo l’ora di tornare a Milano, a San Siro, anche per tirare fuori poi il mio dialetto milanese. L’Italia mi ha migliorato come persona, mi ha arricchito con amicizie profonde, sempre attive».

Lei è stato il primo nei quattro trasferimenti diretti tra Stoccarda e Inter. Poi sono arrivati Klinsmann, Sammer e Kuzmanovic. Come è stato scoperto?

«Dovevo venire già dopo che abbiamo vinto gli Europei nell’80. Avevo 23 anni, pensavo che fosse troppo presto. Sandro Mazzola e il ds Giancarlo Beltrami vennero a Monaco per una partita della Germania contro l’Austria: abbiamo vinto 1-0, avevo segnato e il gol è stato anche eletto il migliore del mese. Ho spiegato la mia idea e loro virarono su Herbert Prohaska».

Pensava che fosse un addio?

«No, e due anni dopo, l’austriaco è andato alla Roma: loro si sono ripresentati. Beltrami mi ha portato un modellino di San Siro in miniatura, con una base di marmo, lo stadio bellissimo, con lo stemma dell’Inter. L’ha tirato fuori da una tasca, non era più grande come un cellulare. Mi disse: “In questo stadio tu puoi giocare”. Non ho mai dimenticato quel momento. E quella riproduzione del Meazza l’ho donata al museo del calcio tedesco di Dortmund. Resterà sempre lì, come ricordo».

Cosa significava l’Inter a quei tempi?

«Tre aspetti: primo, aveva sempre un grande nome. Juve, Milan e Inter erano sempre molto attraenti. Secondo è chiaro che potevi guadagnare di più, un argomento che aiuta nel cambiare la società o andare all’estero. Però la terza cosa, vista anche oggi, è per me la più importante: vivere in un altro paese, in un posto eccezionale come l’Italia, imparare la lingua, adattarsi a questo ambiente, alla cultura, a un modo di vivere ti fa crescere. Oggi a 69 anni sono convinto che quello che vale di più è la persona, è l’uomo, e non la coppa che hai in vetrina. Chiaro che vuoi vincere dei titoli quando giochi, ma contano di più le persone. Dopo oltre 40 anni ho ancora amici e contatti frequenti con l’Italia. Nei giorni scorsi mi sono sentito con Fulvio Collovati, quando ho visto Bergomi al funerale di Brehme ci siamo abbracciati come due fratelli. Vuol dire che ho lasciato un buon ricordo».

E la nostra lingua non l’ha mai dimenticata

«Già. Ho anche approfittato del fatto che c’erano solo due stranieri, allora dovevi imparare per forza l’italiano. E i primi sei mesi sono stato solo a Milano, mia moglie non poteva licenziarsi dalla Mercedes e mi ha raggiunto solo a Natale. Mi ha sentito parlare al telefono un quarto d’ora con dei vostri colleghi ed era stupita. “Cosa sta succedendo? Ma come parli? Incredibile”».

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Veniamo all’Inter di oggi: anche con l’Atalanta si è mostrata una squadra a due facce, come i suoi risultati stagionali. Spiegazioni?

«Negli ultimi anni è sempre in cima, tra scudetti e finali di Champions. Per gli avversari è sempre una partita molto attraente, importante, mettono qualche “percento” in più per fare bella figura contro l’Inter. Tu quindi devi essere sempre al 100%, ma è difficile presentarsi sempre perfetto. Se ti manca solo il 5% gli altri ne approfittano. L’Inter è un po’ come il Bayern. È la numero uno, e tutti gli altri danno di più, quando la incontrano, è una partita fuori dal normale. Se sei sotto tono rischi, si è visto in questa stagione».

Lo Stoccarda invece che squadra è? Ha un punto in più dell’Inter in Champions.

«Noi diciamo wundertüte , il sacchetto delle sorprese, non sai cosa trovi. Non ha una sola faccia. Però l’Inter non deve sottovalutarla. Se i suoi osservatori hanno visto la prima mezzora con l’Atletico, non succederà. Gli spagnoli avranno pensato, “vabbè è solo lo Stoccarda”, e sono stati dominati all’inizio. Poi è finita 1-1, ma per mezzora i nostri avevano un’occasione ogni due minuti. L’Inter non li prenderà sotto gamba se ha analizzato questa partita. Era una mia piccola speranza, però sono sicuro che non succederà più».

Quali sono le caratteristiche dello Stoccarda?

«Sebastian Hoeness è un bravo allenatore e ha il vantaggio di confrontarsi quasi tutti i giorni con il padre Dieter, ex grande centravanti e manager. Se tu hai come consigliere una leggenda che è anche tuo padre, lui vuole il meglio per te, ti dice le cose come stanno. Tutto lo staff è giovane, quindi più vicino all’età della rosa. Sanno come funzionano alcuni meccanismi mentali dei giocatori. Loro fanno dei capolavori. C’è molto affiatamento, e poi un altro aspetto».

Quale?

«È una squadra con molti mancini. Anche quattro o cinque possono essere titolari. E parlo da mancino, noi siamo meno prevedibili, un po’ come nel tennis. Se ce ne sono tanti, possono causare difficoltà agli avversari. Sto parlando di Chabot, Hendriks, Mittelstädt, Stiller, Spalt. Con loro è un altro gioco».

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Vi siete accorti anche in Germania di Pio Esposito?

«Sì, ragazzo eccezionale, visto anche in Nazionale, sta facendo grandi cose».

Dopo lo Stoccarda per l’Inter ci sarà il Borussia Dortmund, attuale capolista della Bundesliga. Sarà un ostacolo più duro?

«Il Borussia Dortmund non è migliore dello Stoccarda. Sono primi in Bundesliga, però con noi hanno vinto con molta fortuna, non è al livello del Bayern».