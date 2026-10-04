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Yann Mâ€™Vila, ex centrocampista dell'Inter, Ã¨ tornato a giocare in Italia con la maglia della Sanremese in Serie D. M'Vila ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha raccontato anche alcuni episodi della sua lunga carriera: Â«Ho condiviso il campo con Benzema e Ribery, sfidato grandi campioni come Xavi e Iniesta. Ho giocato in tanti campionati diversi: dalla Ligue 1 con il Rennes alla Premier Liga russa con il Rubin Kazan. Pure in Champions League con lâ€™OlympiacosÂ».

Ha debuttato a 19 anni con il Rennes.

«Giocavo per strada, sono stato notato durante una partitella con gli amici in un parcheggio. Dopo lâ€™Amiens, mi sono trasferito in Bretagna. A 19 anni ero giÃ titolare in Ligue 1Â».

Ha subito attirato lâ€™attenzione dei top club: Barcellona, Arsenal. Ma a 22 anni ha scelto di lasciare tutto per trasferirsi in Russia.

«Ãˆ stata una decisione presa molto rapidamente. Non ero mai stato in Russia, non conoscevo nulla. Ho firmato con il Rubin Kazan e mi sono ritrovato in un ambiente difficile. Sono stati mesi complicati, ma non rimpiango quella decisioneÂ».

Come ha superato quel momento difficile?

«Mi distraevo, facevo yoga, perÃ² restavo sempre chiuso in camera. Il passaggio allâ€™Inter mi ha aiutatoÂ».

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Prima dei nerazzurri, lâ€™allora ct Blanc la convocÃ² per Euro 2012.

«Superammo il girone con Ucraina, Svezia e Inghilterra. La Spagna ci eliminÃ² ai quartiÂ».

Nellâ€™estate 2014 Ã¨ arrivato allâ€™Inter accolto dallâ€™ex ds Ausilio e dal presidente Thohir. Insieme a Medel, Vidic, Shaqiri, Osvaldo.

«Avevamo un gran gruppo, peccato aver giocato poco: ho collezionato appena 8 presenze. La partita di Europa League contro il Saint-Ã‰tienne Ã¨ il mio ricordo piÃ¹ bello. Giocare con la maglia nerazzurra contro una squadra francese, a San Siro, Ã¨ stato un momento che non dimenticherÃ²Â».

Si trasferÃ¬ in prestito, ma pur di giocare in Italia accettÃ² di tagliarsi lo stipendio.

«Mi volevano anche altre squadre, ma ho scelto lâ€™Inter perchÃ© in comune avevamo la voglia di tornare in alto. Avrei potuto fare meglio. Mi sarebbe piaciuto lasciare un bel ricordo ai tifosi nerazzurri, purtroppo non Ã¨ stato cosÃ¬Â».

Chi Ã¨ stato lâ€™avversario piÃ¹ difficile da affrontare in Serie A?

«Andrea Pirlo. La sua straordinaria visione di gioco e lâ€™incredibile qualitÃ tecnica mi hanno impressionato. Era sempre un passo avantiÂ».

Ãˆ anche entrato nel finale in un derby con il Milan al posto di Brozovic.

«Dicevano che fossi fuori forma, in piÃ¹ avevo pure lâ€™etichetta del bad boy. Colpa di alcuni giornalisti francesi, non sono mai stato un cattivo ragazzo. Ero giovane e impreparato a un successo cosÃ¬ rapidoÂ».

Raccontarono che fu cacciato dal ritiro della Francia U21 per una notte in discoteca prima di una partita importante.

«Potrei aver commesso degli errori, come molti giovani, ma lâ€™immagine del cattivo non mi ha mai definito. Una cosa, perÃ², non Ã¨ mai cambiata: il calcio Ã¨ tutta la mia vitaÂ».

Dopo lâ€™Inter ha girato lâ€™Europa: in Premier con il Sunderland, ancora la Russia, il Saint-Ã‰tienne, lâ€™Olympiacos. Nella scorsa stagione ha giocato con il Caen di MbappÃ© in terza serie francese.

«Lui ha rilevato il club nellâ€™estate 2024. Mi ha chiamato e abbiamo parlato della squadra e del progetto. Quella chiacchierata tra amici mi ha convinto ad accettare la proposta. Purtroppo alla fine di quellâ€™annata siamo retrocessiÂ».

A 36 anni la sua nuova sfida Ã¨ alla Sanremese di Karembeu.

«Sono arrivato in Liguria con un obiettivo: aiutare la Sanremese a crescere. Questo richiederÃ impegno, costanza e un gruppo unitoÂ».

Se potesse tornare indietro cambierebbe qualcosa della sua carriera?

«Mi circonderei di persone migliori. Quando si Ã¨ giovani, tutto si muove in fretta, non si sa sempre di chi fidarsi. Avrei avuto bisogno di qualcuno capace di darmi consigli e, quando serviva, pure proteggermiÂ».

Ha ancora un sogno da avverare?

«SÃ¬, vorrei tornare in Serie A, stavolta con la SanremeseÂ».