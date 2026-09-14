Le parole di Gianluca Nani ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Udinese: ecco le sue dichiarazioni per la partita
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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Udinese, Gianluca Nani, DS dei friulani, ha parlato così del match di San Siro:
"Tante assenze? Giochiamo contro una delle prime 3 al mondo e d'Europa, una squadra fortissima. Però dobbiamo essere più bravi al di là dei giocatori, con il sistema di gioco puoi sopperire alle assenze, l'anno scorso abbiamo vinto qui senza Zaniolo ma i miracoli non sono facili da ripetere. Non ci sono Zaniolo, Palma, Piotrowski, Solet, siamo qui però per giocarcela fino alla fine"
Su Zaniolo"Al suo rientro manca poco, non anticipo nulla ma potrebbe esserci già per la prossima gara, magari non per tutta la partita ma non vogliamo forzare, per noi è importantissimo, lo porteremo solo se saremo convinti che possa giocare. A lui e agli altri assenti auguriamo di tornare presto"
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