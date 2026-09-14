Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Udinese, Gianluca Nani, DS dei friulani, ha parlato così del match di San Siro:

"Tante assenze? Giochiamo contro una delle prime 3 al mondo e d'Europa, una squadra fortissima. Però dobbiamo essere più bravi al di là dei giocatori, con il sistema di gioco puoi sopperire alle assenze, l'anno scorso abbiamo vinto qui senza Zaniolo ma i miracoli non sono facili da ripetere. Non ci sono Zaniolo, Palma, Piotrowski, Solet, siamo qui però per giocarcela fino alla fine"

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Su Zaniolo

"Al suo rientro manca poco, non anticipo nulla ma potrebbe esserci già per la prossima gara, magari non per tutta la partita ma non vogliamo forzare, per noi è importantissimo, lo porteremo solo se saremo convinti che possa giocare. A lui e agli altri assenti auguriamo di tornare presto"