Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Napoli-Arsenal, Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo ritorno in Champions League: "Dopo 4 anni torno in Champions, affrontiamo una squadra veramente forte, vice-campione d'Europa, vincente di Premier, ha vinto tutte e 8 le partite della scorsa fase iniziale della Champions, speriamo non inizi bene quest'anno"

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Come ha reagito la squadra dopo la sconfitta amara da digerire contro l'Inter?

"Nell'arco della stagione ci sono sempre momenti di difficoltà e vanno gestiti lavorando, parlando poco e eliminando errori che ci hanno penalizzato oltremodo rispetto alle prestazioni che abbiamo fatto"

Che atmosfera c'è ora?

"La gente in città ha passione per la squadra, dobbiamo ricominciare a vincere partite. La Champions è una competizione diversa, da giovedì penseremo al campionato perché avremo due partite molto importanti per noi prima della sosta"

Cosa fare meglio con l'Arsenal rispetto ai 90' con l'Inter?

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"Bisogna cercare di fare una buona difesa quando non abbiamo la palla, cosa che sicuramente ci è mancata sia col Como che a San Siro. Ci mancherà McTominay e molto probabilmente non ci sarà neanche Anguissa"

Primo bivio stagionale?

"Domani non è una partita da dentro o fuori, dobbiamo fare 12 punti per passare ai playoff che è l'obiettivo minimo. Dobbiamo è una bella partita"