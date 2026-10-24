Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato l'Inter Women trova il primo pareggio. Le nerazzurre hanno pareggiato 0-0 nella gara contro il Napoli Women nella gara che si è giocata allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo.

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Alla fine della partita mister Sassarini ha parlato della prestazione delle sue ragazze. «Un po' di difficoltà nel riuscire a essere più incisivi negli ultimi 25 metri? Sì, non siamo riusciti a sbloccarla. È stato bravo il Napoli a chiuderci tutti gli spazi bene. Vincere un duello, magari negli ultimi 25 metri, sarebbe stato decisivo per sbloccare il risultato ma non siamo stati determinati e cattivi come occorreva in una gara complicata. Quando vinci pensi di poter continuare a farlo per una scia intrapresa, ma invece devi alzare l'asticella, secondo me oggi abbiamo avuto l'asticella tirata un po' più in giù e non deve capitare».

-La squadra ha subito pochissimo in generale. Si aspettava qualcosina in più nella costruzione di palle gol pulite?

No, la squadra ha giocato. Deve migliorare chiaramente ancora nella qualità del palleggio, ma è normale che sia così a questo punto della stagione. Mi aspettavo una partita di questo tipo, perché è una squadra che ho allenato un anno e mezzo e che conosco bene, sapevo le dinamiche, sapevo le difficoltà. È un duello per scardinare una partita complessa. A volte le sblocchi prima, a volte le sblocchi dopo. Oggi non è accaduto, però abbiamo concesso, come sempre, pochissimo. Sono aspetti importanti ma per vincere le partite serve vincere i duelli nei 30 metri: quello è decisivo, insomma, per l'esito della partita.

-Ora subito testa alla sfida contro il Lione. È iniziato un periodo molto intenso e ricco di partite...

Sì, un periodo molto bello. Andiamo a giocare a Lione: ci siamo guadagnati questi palcosceni. È una partita complicata, lo sappiamo, e andiamo là a provare a fare la partita.

(Fonte: ITV)