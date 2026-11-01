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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Como-Venezia, Davide Nicola ha parlato della sconfitta dei suoi ma anche del rigore prima dato dal campo e poi tolto per il tocco di braccio di Milla:

"Il punto è uno: nelle ultime partite abbiamo incontro Napoli, Inter, Como e Genoa. Col Genoa abbiamo prodotto molto e perso per un eurogol, con Inter e Como, due grandi squadre, non ho visto asfaltate. Abbiamo impostato oggi una partita conoscendo le loro qualità, cercando di non perdere mai le distanze come fatto con l'Inter, si può fare sempre meglio ma è altrettanto vero che diventa difficile mantenere tutti calmi.

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Per me l'arbitro ha fatto benissimo, non ho capito cosa sia successo dopo, deve rispondere l'AIA, non io. Avevamo l'occasione di andare in vantaggio, poi puoi perdere, vincere, giocare meglio o peggio, è un'evoluzione della partita. Abbiamo anche rischiato un secondo rigore, la simulazione di Kaiki è stata vista dall'arbitro, ciò non toglie che il Como è una grande squadra, che il Venezia ha fatto la sua partita, a me preoccupa la mia squadra"

"Rammarico che l'arbitro aveva fischiato correttamente? Non voglio andare oltre, ho detto quello che penso. L'arbitro ha fatto bene, non ho capito cosa sia successo dopo. E' la seconda situazione nell'arco di tre giorni, anche noi abbiamo tifosi, progetti, idee da poter sviluppare. Già non è facile giocare contro certe realtà, stiamo facendo il nostro percorso, perdere punti per situazioni che non dipendono da noi può far innervosire ma dobbiamo rientrare nei ranghi e concentrarci su di noi sapendo che non si può non farlo notare. Dire le cose in maniera educata fa sempre la differenza"