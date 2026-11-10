L’ex calciatore indica nella squadra di Gasperini l’unica vera rivale dei nerazzurri per lo Scudetto
VIDEO/ Women's Champions League, vigilia di Inter-City: l’allenamento delle nerazzurre
Massimo Orlando, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ per parlare dei temi caldi della Serie A, tra cui il successo la lotta Scudetto con l’Inter di Cristian Chivu protagonista e reduce dal successo per 2-0 sul Como a San Siro.
Inter-Roma per lo ScudettoRoma unica seria candidata per il titolo insieme all'Inter?
"L'impressione è che l'unica che possa reggere il confronto con l'Inter. Domina le partite e le chiude con facilità disarmante. Non vedo squadre che possano insidiare queste due".
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