Milutin Osmajic è tra le sorprese del primo spaccato di Serie A 2026/2027. L’attaccante montenegrino classe 1999 ha già segnato sei gol in 11 partite di campionato e punta alla doppia cifra.

Alla vigilia di Inter-Genoa, Osmajic ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

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Osmajic come Milito

Lei sa di essere già nella storia del Genoa, visto che una partenza come la sua, con sei gol in undici partite, l’avevano fatta solo Milito e Piatek con la maglia rossoblù?

“Di questo non posso che essere contento. Un momento… magico, certo. Sto molto bene, ma soprattutto sono molto felice di vedere il mio club andare bene e vincere. Ora, però, è necessario andare avanti così. Voglio continuare a lavorare sodo per il bene del team, non certo perché il mio primo interesse sia di aumentare i gol segnati”.

A Genova frequenta lo stesso ristorante dove anche il Principe Milito era di casa.

“Ci sono andato quattro o cinque volte, a me piace moltissimo la carne, mi dà grande energia, la consumo tutti i giorni, ma qui da voi ho imparato anche ad apprezzare la pasta con il pesto”.

La sfida contro l'Inter

Affrontate l’Inter domani, che ha giocato mercoledì in Champions e presenta qualche problema in difesa. Può essere un vantaggio per voi?

"Parliamo di un top club, non credo che possa avere difficoltà in tal senso, perché il livello è comunque altissimo. Dobbiamo solo provare a fare la migliore partita contro di loro, rimanendo concentrati in tutte le zone del campo, perché ogni possibile errore si paga a caro prezzo contro avversari del genere. Semmai, bisognerà trovare le possibili soluzioni per cercare di essere comunque pericolosi".

La differenza tra Italia e Inghilterra

Se lo aspettava così il campionato italiano?

"Innanzitutto è molto differente il modo di giocare fra la Championship e la Serie A. In Inghilterra c’è un calcio più fisico ed aggressivo, a volte devi stare attento a salvare le tue gambe. Qui è un’altra cosa: grandi giocatori, ottimi difensori, per me è la miglior lega possibile a livello calcistico".