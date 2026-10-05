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L'ex attaccante del Liverpool Michael Owen, intervistato da TeamTalk, ha parlato della cessione di Curtis Jones all'Inter e della scelta di non rimpiazzare il centrocampista:

«Penso che ci siano un paio di giovani interessanti e non è necessariamente una cosa negativa ridurre il numero dei giocatori di riserva e dare spazio ai ragazzi del settore giovanile, provando a inserirli. Non vuoi bloccare il loro percorso.

Non avrei pensato che avessero bisogno di acquistare giocatori per la panchina. Se possono ingaggiare qualcuno in grado di entrare subito in squadra e fare la differenza, allora ben venga, ma credo che i giovani che stanno emergendo siano abbastanza validi.

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La parte difficile per qualsiasi club è che, quando cerchi di rinforzarti, deve essere disponibile un giocatore davvero forte per poterlo fare.

La mia preoccupazione sarebbe piuttosto: quanto vuoi spendere? Bisogna concentrarsi sul riportare la squadra al massimo della condizione e farla tornare a giocare bene».