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Gianluca Pagliuca, ex portiere, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, ha parlato così di diversi temi partendo da Josep Martinez: "Se è da Inter? A me piace, è un buon portiere: ma a volte esagera un po' troppo coi piedi e rischia troppo. La giocata la si fa se la si deve fare, ma se ti devi compromettere la carriera nell'Inter no. Un errore come quello di Madrid è sbagliato: ci può stare l'errore col Bruges che lì sei uscito e lisciato la palla, quello è un errore tecnico che ci può stare. Ma uno di presunzione come a Madrid, no. Per me tra i pali è bravissimo e pronto per la maglia dell'Inter, deve rischiare meno quando ha la palla.

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L'Inter è nettamente la favorita e penso che vincerà il campionato a mani basse o quasi. In Champions forse ci si aspettava qualcosa in più ma il PSG ha vinto le ultime due facendo i playoff: penso che l'Inter farà i playoff e dire la sua nella partita andata e ritorno. E' importante essere in forma ad aprile: ha perso col Bruges e nessuno se lo aspettava, ma poi si è rifatta e penso che adesso riuscirà a recuperare Lautaro, che è straordinario. E con Thuram così andrà avanti anche in Champions.

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Pio Esposito in un tridente con Lautaro e Thuram? Dovete chiederlo a Chivu: lui tante partite le ha giocate, è un giocatore importante e più gioca e più migliora. Ora è più freddo anche sotto porta: sta facendo un campionato bellissimo. Non so se Chivu adotterà le tre punte, magari quando sta perdendo per fare caos: ma credo che rimarrà così, l'Inter è la più forte del campionato coi due attaccanti. Lautaro e Thuram in forma non li ha nessuno, Bonny e Pio Esposito sono signori giocatori: tanta roba".