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Intervistato da Sky Sport, il ds del Sassuolo Palmieri ha parlato del momento di Sebastiano Esposito protagonista anche con la Nazionale italiana:

Getty Images

Esposito? Quando si fanno delle scelte si fanno perché ci si crede. Sono convinto che abbiamo fatto un grande lavoro in estate, abbiamo giovani molto interessanti. Allenatore molto bravo, ha idee diverse, molto propositive. Stiamo cercando di mettere le basi per fare qualcosa ancora di importante. La famiglia Squinzi è la nostra fortuna. Aquilani vuole proporre un calcio d'attacco, dà fiducia ai ragazzi. Vuole sviluppare un calcio propositivo, offensivo. Il primo obiettivo nostro è la salvezza, poi alla fine tireremo le somme. Acquisto che ti dà più soddisfazione? Sebastiano l'ho sentito ieri, ha grande talento, c'era la possibilità di portarlo da noi e l'abbiamo fatto con grande piacere.