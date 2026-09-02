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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan ha parlato della lotta scudetto e della nuova squadra rossonera

L’Inter resta la favorita per lo scudetto?

«Per me l’Inter e il Milan sono sempre tra le favorite. Nella corsa scudetto starei attento anche al Napoli perché ha una bella squadra. L’Inter in questi anni ha festeggiato tanto e ho commentato per Sbt (una tv brasiliana, ndr) due finali di Champions nelle quali è stata protagonista. Ora basta Inter! (ride, ndr) Prima possibile spero che ad arrivare in finale di Champions sia il Milan».

Getty Images

Per vedere il suo desiderio trasformarsi in realtà dovrà aspettare almeno fino al 2027-28 visto come si è conclusa la scorsa stagione...

«Purtroppo sì. Quando arrivi a fine campionato e non centri l’obiettivo, è inevitabile che ci sia un po’ di delusione. Non partecipare alla Champions non è bello, ma ormai quello che è successo, fa parte del passato. È iniziata una nuova stagione e il Milan deve provare a stare in alto e a tornare in Champions, la coppa alla quale per tradizione e storia dovrebbe sempre partecipare».

Scommette anche su Gonçalo Ramos?

«A occhi chiusi. Ho commentato il Mondiale e l’ho visto più volte lì: è fortissimo. Lui fa un gioco diverso da quello del classico centravanti perché è mobile, arretra per partecipare alla manovra, fa buone sponde e si può anche allargare per favorire gli inserimenti dei compagni. Spero tanto che riesca a segnare molti gol».