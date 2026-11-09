VIDEO / Il fenomeno Ronaldo e la sua nuova passione: suda e si allena sul campo da tennis

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Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alexandre Pato ha parlato anche di Ronaldo ma non solo:

"Il mio idolo era Ronaldo, volevamo essere tutti come lui, avevamo il taglio di capelli come lui, poi a 17 anni ho giocato con lui. Ho scelto di venire al Milan anche per lui"

Pensavi di essere più forte di lui?

"Non più forte, però potevo imparare tanto da lui standogli vicino. Non puoi mai batterlo perché per noi è molto importante, per arrivare al suo livello devi vincere il Pallone d'Oro, un Mondiale quasi da solo. Troppo difficile. Adesso lo batto giocando a tennis, per me è perfetto (ride, ndr)"

Perché hai scelto il Milan?

"C'erano altre squadre che mi volevano, come Inter, Barcellona e Chelsea, anche Atletico Madrid. Guardavo il Milan in quel momento, aveva rivinto la Champions e poi c'era Ronaldo, il mio sogno era giocare con lui, è andato tutto veloce. Ho scelto io il Milan, volevo andare al Milan per giocare con loro"

Derby

"La partita più bella che c'è in Italia, tanti tifosi, c'era sempre battaglia. Io e Julio litighiamo, lui mi dice che io gli ho fatto solo un gol e invece sono tre i gol. Perché lui dice 1? Fa il fenomeno (ride, ndr). Fuori dal campo mi trovavo bene con i brasiliani dell'Inter, in campo era battaglia. Io ho fatto doppietta, meno male che non c'era il VAR sennò mi cancellavano il secondo gol perché ero un pochettino in fuorigioco"