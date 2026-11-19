In un'intervista concessa al podcast serbo Ss Calcio, il difensore del Milan Pavlovic ha parlato della sua esperienza rossonera e ha risposto anche ad una domanda sugli avversari più tosti affrontati in Serie A.

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«Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa. È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi duri, 'alla Hitler'. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23. Aveva degli assistenti, o delle spie, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo», ha detto a proposito dell'ex allenatore del Milan.

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Quando gli hanno chiesto degli avversari che lo hanno messo più in difficoltà quando li ha affrontati ha detto: «L'avversario contro cui ho faticato di più fisicamente è stato sicuramente Romelu Lukaku. C'è anche Marcus Thuram. È forte, veloce e molto abile con la palla. Contro Lautaro bisogna stare molto attenti in area di rigore. Se non lo si marca stretto, segna. Non si può lasciargli spazio».

(Fonte: m.sporx.com)