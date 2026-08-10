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Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico della Nazionale e del Milan e attualmente nello staff della Lettonia allenata da Nicolato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che potrebbero giocare col Monza nonostante una condizione fisica non ottimale:

"Dovranno lavorare poco entrambi, a prescindere dalla ripresa e dal minutaggio. Lautaro ha giocato tutte le partite, finale esclusa, mentre Marcus è stato impiegato solo contro l'Iraq a causa di un problema fisico. I carichi, presumo, saranno leggeri, di ruotine. Lo stacco sarà servito per scaricare la testa, e poi i muscoli".

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Quindi possono giocare dall’inizio?

"Certo, anche se sconsiglierei un impiego di novanta minuti. Magari un’ora, entrambi. Una pausa di 15 giorni per dei professionisti simili incide davvero poco. Ormai un calciatore è un atleta a 360 gradi: dorme e mangia bene, fa prevenzione, si allena anche in vacanza. Hanno tutte le carte in regola per giocare titolari. E vale lo stesso per un giocatore come Modric ovviamente, rientrato prima. Uno col suo fisico 90 minuti li gioca in facilità".

Quanto era diverso prima?

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"Molto. Quando i giocatori rientravano dalle vacanze, dopo un mesetto e passa, avevano un paio di chili in più. Negli anni Ottanta e Novanta l'aspetto nutrizionale era totalmente diverso, non c'era l'attenzione di oggi".

Per Rabiot e Maignan invece?

"A un portiere basta anche una settimana d'allenamento. Lì bisogna far leva sull'aspetto psicologico: staccare per 20 giorni può essere un'arma a doppio taglio. Per Rabiot, invece, dipende dall'allenato e dalla strategia che ha. I giocatori ti dicono che stanno bene anche quando sono stanchi e acciaccati: vogliono giocare sempre. Io lo farei allenare poco, con carichi leggeri, come per Lautaro o Thuram. Per poi dargli un minutaggio di un'ora”.