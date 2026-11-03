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Pio Esposito, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"È stata una settimana, diciamo, in cui non ero brillantissimo, la scorsa. Però adesso mi sento bene, mi sento al 100 per 100, quindi sono contento di essermi ripreso, dai".

L'intesa con Thuram e gli altri attaccanti

Pio Esposito sulla prossima partita contro il Como e la reazione al derby

"Avere compagni di questo calibro quanto facilita il mio lavoro da attaccante? Tantissimo, tantissimo! Siamo tutti diversi tra di noi, però gioco con tutti attaccanti fortissimi, con cui mi trovo molto bene"."Importantissimo chiudere bene questo periodo. La prepareremo come una gara molto importante e già oggi siamo stati bravi a dare una grande risposta dopo la sconfitta nel derby. E quindi bisogna continuare così".