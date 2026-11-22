In zona mista al termine di Atalanta-Inter 4-4, l’attaccante nerazzurro Pio Esposito ha parlato così della rimonta subita. “Sicuramente faccio fatica a godermi la tripletta perché non è servita a portare la vittoria a casa che è sempre la cosa più importante.

Non parlerei di reparti, si parla di squadra, siamo l’Inter, forse ci siamo un po’ adagiati quando siamo andati in vantaggio e l’hanno poi riaperta. Da domani si analizza quanto fatto di buono e quanto no e si cerca di migliorare come sempre.

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Partita buttata via? Passo indietro mi sembra eccessivo, vero che l’abbiamo buttata via, non deve succedere, ma allo stesso tempo non si è perso. Passo indietro mi sembra esagerato. Ci sono da limare dei dettagli, non devono riaprire la gara due volte, ma da domani si guarda avanti.

Difesa non così forte nei numeri? Non mi soffermerei sui reparti, quando si fa la fase difensiva la facciamo 11, meriti e demeriti sempre tutti insieme, ci sarà da migliorare perché è oggettivo e lo dobbiamo fare tutti insieme”.