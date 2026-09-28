Gol e assist e non solo: l'attaccante nerazzurro ha giocato per la prima volta nella Nazionale maggiore accanto al fratello Sebastiano
VIDEO / "Nonno bomber": gli Esposito lo mandano in gol al campetto sotto casa
Alla fine della partita contro la Turchia, Pio Esposito - attaccante dell'Inter - ha parlato ai microfoni di Skysport: «Feeling speciale con la maglia azzurra? È un'emozione incredibile indossare la maglia della Nazionale, ho fatto tutte le giovanili dall'Under16 e sono legato alla maglia dell'Italia, sono contento che stia andando bene».
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-Che emozione è giocare con Sebastiano accanto: cosa gli hai detto?Ce la siamo goduta al massimo, era la sua prima volta, ho cercato di non sovraccaricarlo con le emozioni e ce la siamo goduti al meglio possibile, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio. Come è stato in campo a livello di compiti? Il mister ci ha chiesto di fare quello che sentivamo e lo abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo, abbiamo combinato là davanti ed è venuto tutto bene. La prima maglia se la tiene, poi vediamo a chi dare la prossima. Dedico il gol a mia nonna, ci tenevo col Belgio ma non ci sono riuscito e gliela dedico stasera.
(Fonte: SS24)
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