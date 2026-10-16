Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Delle sconfitte delle italiane in Champions League ha parlato l'ex ct Cesare Prandelli sulle pagine di Repubblica:

Prandelli, quattro sconfitte nello stesso turno di Champions League: l'Italia non era mai caduta così in basso.

«La Champions è un torneo a parte, fuori scala per i nostri standard. È come correre contro delle vetture da Formula 1: troppo veloci, intense e imprevedibili. Avete visto il Villarreal contro il Napoli? La squadra di Allegri era partita bene, ma poi è stata travolta dalla sfrontatezza di chi non ha paura di osare».

La Roma si è illusa contro il Real.

«La Roma meritava di vincere. Se gioca sempre così, farà più strada delle sue rivali italiane, che invece sono un po' in difficoltà. Mourinho è stato geniale nel rivoluzionare la formazione a gara in corso: questa è la chiave del calcio di oggi. Bisogna sfruttare al meglio le cinque sostituzioni, senza avere paura degli stravolgimenti. In Italia non l'abbiamo ancora capito».

Getty Images

Chivu ha perso partita e Lautaro.

«L'Inter è uscita con le ossa rotte dalla sconfitta con il Bruges. Ci saranno ripercussioni anche in campionato. Con Lautaro fuori, Pio Esposito avrà più responsabilità, ma il suo compito è fare gol , non deve snaturarsi per colmare l'assenza dell'argentino».

Tresoldi sarà un rimpianto per l'Italia?

«Il papà Emanuele, che ho allenato all'Atalanta, ha parlato di "riconoscenza". L'Italia ha scartato Nicolò, perché mancano pazienza e coraggio. La Germania, al contrario, lo ha coltivato. Spero ancora che Tresoldi scelga l'Italia».